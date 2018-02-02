Гройсман просит НКРЭКУ объяснить, почему цены на электричество постоянно растут

С 1 апреля 2018 года тарифы на электроэнергию для ряда облэнерго вырастут на 5-11%.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не поддерживает постоянный рост цен на электроэнергию в стране и призывает Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отчитаться о причинах их повышения.

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Об этом он сказал в ходе брифинга журналистам.

«Я не поддерживаю постоянный рост на электроэнергию в стране, в том числе для промышленности. Нам нужно больше информации, аргументов от Национальной комиссии по регулированию. Они должны обосновать, почему они поднимают цены, какая стоимость экспорта в стране, какая стоимость внутри страны, какие они видят цены в будущем», - заявил премьер.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении с 1 апреля 2018 года тарифов на электроэнергию для ряда облэнерго на 5-11%.