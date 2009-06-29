Цены на нефть опустились до 68 долл./баррель
12:00, 29 июня 2009Энергетика
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Инвесторы фиксируют прибыль
Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник стремились вниз к отметке 68 долл. за баррель, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль на фоне стабилизации обстановки в Нигерии.
Августовские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились до 68,60 долл. за баррель. Нефть Brent подешевела до 68,38 долл. за баррель, передает Reuters.
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