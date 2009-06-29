Путин утвердил повышение пошлины на нефть с 1 июля

Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление о повышении экспортной пошлины на сырую нефть с 1 июля с 152,8 долл./т до 212,6 долл./т, сообщает сайт правительства РФ.

Экспортные пошлины на светлые нефтепродукты повышаются с 115,2 долл./т до 155,5 долл./т, а на темные нефтепродукты - с 62,1 долл./т до $83,8 долл./т.