Мировой нефтяной рынок стабилизируется к 2012г.

Полная стабилизация мирового нефтяного рынка завершится к 2012 г., когда объемы потребления нефти в мировой экономике выйдут на уровень 2008 г. Такая оценка дана Международным энергетическим агентством /МЭА/ в опубликованном сегодня докладе о перспективах мирового рынка нефти на ближайшее пятилетие.

Согласно подсчетам аналитиков МЭА, в 2012 г суточное потребление нефти в мире достигнет 86,76 млн. баррелей. В 2008 г. оно составляло 85,76 млн. баррелей, при этом цена барреля достигла к середине года уровня в 148 долл., передает ПРАЙМ-ТАСС.

Глубокий кризис, поразивший мировую экономику, уже привел к сокращению объемов потребления нефти, отмечается в докладе. Нынешние потрясения будут ощущаться на мировом нефтяном рынке еще два года, однако после этого произойдет значительный рост спроса на энергоноситель.

По оценками экспертов МЭА, в 2014 г. суточные потребности мировой экономики в нефти достигнут уровня 88,99 млн. баррелей.