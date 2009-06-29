ЕК сегодня проведет первую международную экспертную встречу

Еврокомиссия собирает сегодня в Брюсселе первую международную экспертную встречу для обсуждения проблемы поставок газа на Украину и его бесперебойного транзита в страны ЕС, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как сообщил пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Ферран Таррадельяс Эспуни, главной задачей этой встречи станет предотвращение нового "газового кризиса". "Еврокомиссия считает, что сегодня все стороны заинтересованы в совместной работе, чтобы избежать нового газового кризиса", - сказал он.

По его словам, во встрече примут участие заместители руководителей "Газпрома" (GAZP) и "Нафтогаза Украины" Александр Медведев и Игорь Диденко, представители правительств Украины и России. Международные финансовые институты будут представлены сотрудниками Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка. Европейских потребителей газа будут представлять такие компании, как Ruhrgas, ENI, Gaz de France и другие.

Комментируя предстоящую встречу, источник в Еврокомиссии признал, что ЕС "не ожидает никакого волшебного решения /по итогам встречи/ в понедельник вечером". По его словам, эта встреча должна стать "первой в серии консультаций по газовому вопросу".

Чиновник Еврокомиссии также отметил, что Брюссель "не считает, что мы уже находимся в ситуации кризиса или спора". "Все стороны работают в режиме конструктивного сотрудничества, чтобы избежать новых перебоев с поставками газа", - отметил он.

По словам источника, экспертам предстоит "оценить реальную ситуацию, выяснить, нуждается ли Украина в финансовой помощи, если да, то в каком объеме, и какие механизмы могут быть использованы, чтобы эту помощь обеспечить". В то же время он дал понять, что "любые краткосрочные меры, которые могут быть приняты, будут носить разовый, исключительный характер". Эти меры "принимаются в связи с тяжелыми проблемами, которые испытывает "Нафтогаз" в результате экономического кризиса".

По словам чиновника, сейчас центральной задачей остается обеспечение своевременной закачки газа в украинские газохранилища, чтобы исключить перебои с его поставками зимой. Согласно информации "Нафтогаза", к настоящему моменту в украинские газохранилища закачано 19,3 млрд кубометров газа. Их общая вместимость составляет 32 млрд кубометров. По оценкам Киева, Украина нуждается в средствах для дополнительной закупки 19,5 млрд кубометров, чтобы гарантировать наполнение газохранилищ. Именно исходя из этого объема, Украина определила свои потребности в иностранных кредитах в размере 4,2 млрд долл.

Комментируя эти цифры, эксперт Еврокомиссии отметил, что предстоит прийти к заключению, действительно ли необходимо это количество газа. Он также подчеркнул, что для принятия принципиального решения о предоставлении помощи Украине по закупкам российского газа Евросоюзу нужны проверенные технические данные об уровне заполнения газохранилищ на Украине, и украинское руководство уже дало согласие на проведение такой работы.