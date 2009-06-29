Россия хочет увеличить закупку азербайджанского газа

Президент России Дмитрий Медведев отправляется в Баку на очередную встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, в рамках которой российский "Газпром" надеется подписать контракт о покупке значительных объемов азербайджанского газа.

"Мы можем предложить Азербайджану коммерчески очень привлекательные условия по покупке его газа", - заявил в преддверии поездки Медведева в Баку глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает ВВС.

Ранее российский газовый монополист предложил Баку покупать весь газ второй фазы проекта Шах-Дениз.

Конкурентами "Газпрома" в борьбе за газ Шах-Дениза являются Иран и Евросоюз, который намерен заполнить им трубопровод "Набукко" - газопровод из Центральной Азии в Европу в обход России.

Азербайджан выступает за диверсифицированные поставки газа на мировые рынки, давая ясно понять, что Россия является лишь одним из маршрутов.

Эксперты полагают, что президенты обсудят возможность включения Габалинской РЛС, которую арендует Россия в Азербайджане, в американскую систему противоракетной обороны.

Ожидается, что в рамках встречи Алиева и Медведева будет подписано соглашение об использовании ресурсов пограничной реки Самур, и если это случится, то это станет шагом к окончательному определению границы между двумя государствами.

Россия позиционирует себя в качестве одного из посредников в конфликте Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха, так что этот вопрос также наверняка будет обсуждаться.