Польша подписала контракт с Катаром на поставки газа

Правление польского нефтегазового предприятия PGNiG и катарская компания Qatargas Operating Company Ltd в понедельник подписали контракт на поставку сжиженного природного газа из Катара в Польшу, сообщила пресс-секретарь PGNiG Йоанна Закжевска.

По ее словам, среднегодовая стоимость контракта оценивается в 550 млн. долл.

Польша зимой этого года оказалась заложницей газового кризиса на Украине, через которую идет транзит «голубого топлива» в Европу, и была вынуждена сокращать газовое снабжение крупнейших польских предприятий.

«Подписанное в Катаре соглашение является очень важным шагом на пути диверсификации поставок природного газа в Польшу», – сказала Закжевска, передает РИА «Новости».