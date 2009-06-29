Переговоры Медведева и Алиева завершились подписанием документов

Переговоры президентов России и Азербайджана Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева, состоявшиеся в рамках визита главы российского государства в Баку, завершились подписанием двух совместных заявлений и ряда других документов, сообщает ИТАР-ТАСС.

В частности, президенты подписали совместное заявление по Каспийскому морю, а также совместное заявление об основных принципах завершения делимитации госграницы и распределения водных ресурсов реки Самур между РФ и Азербайджаном.

Кроме того, в присутствии лидеров подписаны так называемые основные условия контракта купли-продажи азербайджанского природного газа "Газпромом" (GAZP) и Госнефтекомпанией Азербайджана.

Главы МИД двух стран подписали также совместное заявление о подготовке межправсоглашения об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств РФ Азербайджане и Азербайджана в России.

Также подписано соглашение между правительствами Кабардино-Балкарии и Азербайджана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.