E.ON Ruhrgas будет 10 лет поставлять газ в Словакию

Словацкая газовая компания SPP и германский E.ON Ruhrgas подписали контракт на поставку природного газа в Словакию из ФРГ, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Братиславе председатель правления SPP Бернд Вагнер.

По его словам, поставки газа начнутся с 1 июля и составят 500 миллионов кубометров ежегодно. Контракт подписан сроком на 10 лет, добавил Вагнер.

Словакия зимой текущего года оказалась заложницей газового кризиса на Украине, через которую идет транзит "голубого топлива" в Европу, и была вынуждена сокращать газовое снабжение крупнейших предприятий.

"Для Словакии мы обеспечили диверсификацию поставок газа не только в случае кризисных ситуаций, но и для работы в нормальном режиме", - сказал Вагнер.

Председатель правления SPP сообщил также, что в ближайшее время аналогичное соглашение Словакия планирует подписать с французской компанией GDF Suez.

При этом, главным поставщиком природного газа в Словакию по-прежнему остается российская компания "Газпром".

В январе этого года после прекращения поставок в Словакию российского транзитного газа через Украину было объявлено так называемое чрезвычайное положение в экономике. Словакия на 98% зависела от поставок российского "голубого топлива". Словацкое правительство даже приняло решение о возобновлении работы одного из реакторов мощностью 440 мегаватт на АЭС "Богунице", чтобы компенсировать нехватку энергии, связанную с прекращением поставок российского газа. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал тогда, что ущерб от нарушения соглашения (о вступлении в ЕС) будет меньше, чем ущерб, который будет нанесен коллапсом системы энергоснабжения.

АЭС "Богунице" была закрыта 31 декабря прошлого года по требованию ЕС. Закрытие атомной электростанции было одним из условий вступления Словакии в Евросоюз. Однако 22 января, после возобновления поставок российского газа, правительство Словакии отказалось от идеи реактивации энергоблока АЭС "Богунице", передает РИА "Новости".