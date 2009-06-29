ЕК предложила Украине вариант выхода из "газовой" ситуации

Украина получила предложения от Еврокомиссии относительно решения газовой проблемы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

“Мы получили предложения в письменной форме, однако еще не успели с ними ознакомиться”, - сказал он после встречи украинской делегации с представителями Еврокомиссии в Брюсселе.

“Обсуждение состоится сегодня позже”, - сказал И.УМАНСКИЙ, отметив, что, возможно, он будет представлять предложения Еврокомиссии уже на ближайшем заседании правительства, в среду, 1 июля.

“Эти предложения сделаны не “Нафтогазу”, а всему государству Украина”, - уточнил исполняющий обязанности министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит ряд встреч на экспертном уровне по решению газовой проблемы. По приглашению Еврокомиссии в Брюссель прибыли представители правительств Украины и России, “Нафтогаза” и “Газпрома”, МВФ, Всемирного банка, европейских финансовых институтов и газовых компаний.