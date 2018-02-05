Siemens сокращает выпуск газовых турбин, пока "Газпром" строит новые газопроводы – DW

На крупнейшем для "Газпрома" экспортном рынке - немецком, строить новые крупные газовые электростанции никто не собирается.

Немецкий концерн Siemens радикально сворачивает производство газовых турбин, объясняя это отсутствием перспектив строительства новых газовых электростанций в Европе.

Об этом говорится в материале Deutsche Welle. Отмечается, что ожидания немецкого концерна явно противоречат прогнозам и инвестиционным решениям российского «Газпрома», который строит новые газопроводы, объясняя вложения в них растущими потребностями европейской энергетики в природном газе.

Читайте также"Газпром" в январе сократил транзит газа через Украину на 25%Так, председатель правления Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) вкратце изложил позицию концерна 31 января 2018 года в Мюнхене на годовом собрании акционеров. По его словам, в ближайшие два-пять лет в одной только Германии придется сократить примерно 3 тысячи рабочих мест на производстве оборудования для электростанций, работающих на ископаемых энергоносителях, т.е. на нефти, угле и газе.

Как подчеркнул Кезер, это не чисто "сименсовская проблема", а результат структурных изменений в мировой электроэнергетике. Падение глобального спроса на оборудование для работающих на ископаемом сырье электростанций составило свыше 40 процентов, цены снизились более чем на 30 процентов.

"Особенно в Германии: здесь практически больше нет спроса", - заявил глава Siemens.

Журналисты отмечают, что на крупнейшем для "Газпрома" экспортном рынке, немецком, строить новые крупные газовые электростанции, таким образом, никто особо не собирается.

Напоминается, что сейчас "Газпром" строит газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Как сообщал УНИАН, "Ростех" и Siemens с лета 2017 года ведут ряд судебных споров вокруг поставок в оккупированный Крым турбин германского производства в обход санкций Евросоюза. Siemens в процессе указывала, что дочерние компании "Ростеха" нарушили договор на поставку турбин, в котором был прописан запрет на поставку турбин в Крым.

Формально, купившая турбины у Siemens "дочка" "Ростеха" перепродала их другой дочерней компании, которая и поставила их на полуостров. В частности, Арбитражный суд Москвы 10 января отказал концерну Siemens и его "дочке" - "Сименс технологии газовых турбин" - в признании договоров поставок оборудования недействительными и в возврате турбин.

Напомним, Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист "Газпром" и его партнеры ведут строительство "Турецкого потока", который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить "Северный поток-2".