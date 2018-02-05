В Украине удвоилось количество солнечных электростанций в частных домах

Всего за последние три года в Украине 3010 частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.

Около 2 тысяч домохозяйств в 2017 году установили на своих домах солнечные электростанции, что в два раза больше, чем в 2016 году, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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Отмечается, что за последние три года в Украине 3010 частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт. Частными домохозяйствами инвестировано в установку солнечных панелей почти 52 млн евро.

"В частности, в IV квартале 2017 года, несмотря на зимний период, предпочтение "чистой" электроэнергии отдали 687 домохозяйств, что на 30% больше по сравнению с III кварталом 2017 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что домохозяйства, установившие станции мощностью до 30 кВт в 2017 году могут реализовывать электроэнергию по тарифу 18,09 евроцентов за кВт-ч до 2030 года.

Переходить на "солнечную" электроэнергию также помогает власть на местах. В частности, во Львовской области из областного бюджета домохозяйству возвращают 10% суммы кредита на солнечные панели, а в Житомирской области - 20% суммы кредита. В Хмельницком и Бродах (Львовская область) из городского бюджета возмещают 10% стоимости работ по установке солнечных электростанций.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году законом Украины №514-VIII был установлен "зеленый" тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро.

За январь-сентябрь 2017 года в Украине более 1,2 тысячи семей установили на своих домах солнечные электростанции, что в полтора раза больше, чем за весь 2016 год.