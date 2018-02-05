В украинских хранилищах осталось 12,3 миллиарда кубов газа

11:34, 05 февраля 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

В частности, по данным компании, 3 февраля из хранилищ было отобрано 81,71 миллиона кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубометров газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа.

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Теги: #запасы газа