Цена нефти перевалила за 70 долл./барр.
08:19, 30 июня 2009Энергетика
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На фоне ситуации в Нигерии
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 29 июня 2009г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 70,99 (+2,07) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 71,49 (+2,33) долл./барр.
Цены на нефть повысились на фоне очередного нападения нигерийских боевиков на нефтедобывающие сооружения компании Royal Dutch Shell, передает РБК.
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