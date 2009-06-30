Цена нефти перевалила за 70 долл./барр.

На фоне ситуации в Нигерии

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 29 июня 2009г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE e-Brent Crude Futures Electronic - 70,99 (+2,07) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 71,49 (+2,33) долл./барр. Цены на нефть повысились на фоне очередного нападения нигерийских боевиков на нефтедобывающие сооружения компании Royal Dutch Shell, передает РБК.

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