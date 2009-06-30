“Газпром” надеется, что Украина получит "газовый" кредит еще летом

Российский “Газпром” надеется, что Украина получит кредит на закачивание газа в подземные хранилища газа (ПХГ) раньше, чем в сентябре.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр МЕДВЕДЕВ.

“Мы слышали, что раньше сентября они (международные финансовые институции – УНИАН) не смогут, но сентябрь это немного поздно. Поэтому надеемся, что решения будут одобрены быстрее”, - сказал он.

Заместитель председателя правления “Газпрома” отметил, что период закачивания газа в ПХГ составляет с апреля по октябрь, а в ноябре, обычно, уже начинается отбор газа из хранилищ.

“Но мне кажется, есть резервы (у Украины – УНИАН), поэтому будем надеяться, что все будет хорошо”, - сказал О.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачиванием газа в подземные хранилища газа хотела получить от европейских финансовых институций 4,2 млрд. долл. кредита.

Источники, близкие к переговорам, говорят, что Украина может получить около 2 млн. долл. кредита, но в обмен на осуществление структурных реформ в газовой отрасли.