Хранение газа в ПХГ - ответственность Украины

В ОАО “Газпром” подчеркивают, что хранение газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) принадлежит к сфере ответственности Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вчера журналистам заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр МЕДВЕДЕВ.

“На сегодня газ мы не храним, и хранить не собираемся. Это - ответственность “Нафтогаза” закачивать газ в ПХГ для того, чтобы транзитная система работала нормально”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, “Газпром” не хранит газ в украинских ПХГ с 2006 года. В конце мая этого года российская сторона начала выражать обеспокоенность относительно недостаточных, по ее мнению, темпов закачивания газа в ПХГ Украине. Россия предложила европейским институциям и компаниям предоставить Украине кредит для закачивания необходимых объемов газа в ПХГ. По данным украинской стороны, сумма кредита должна составлять 4,2 млрд. долл.

Сегодня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса снабжения газа в зимний период.

Источники, близкие к переговорам, говорят, что Украина может получить около 2 млн. долл. кредита, но в обмен на осуществление структурных реформ в газовой отрасли.