Украина имеет достаточно газа, чтобы его не импортировать - ЕБРР

12:45, 05 февраля 2018
Энергетика
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Илюстрация / REUTERS

Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в интервью "РБК-Украина".

Говоря об энергорынке, он заметил, что были ситуации, когда иностранные компании делали попытки выйти в украинский газодобывающий сектор, в частности British Petroleum, Shell и другие.

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Впрочем, по его словам, "их очень успешно и быстро вытеснили с рынка".

"Где они сейчас? И это - позор, потому что у Украины достаточно газа для того, чтобы не импортировать его и полностью покрывать свои потребности в топливе. И если бы Украина захотела, то могла бы стать экспортером газа. Но для этого нужно делать правильные шаги в направлении формирования рынка и его регулирования", - отметил Малиж.

Он объяснил, что надо создавать условия для выхода инвесторов на этот рынок, ведь они могут предоставить Украине технологии, которых она не имеет.

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Теги: #ЕБРР#украинский газ#импорт газа в Украину