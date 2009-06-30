Газпром привлечет до 10 млрд. долл. кредитов

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили привлечение кредитов от Банка развития (ВЭБа), Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка (РСХБ) на общую предельную сумму до 10 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости.

Акционеры одобрили договоры "Газпрома" с ВЭБом по получению компанией денежных средств на предельную сумму 6 миллиардов долларов или ее эквивалент в рублях или евро.

Средства от госкорпорации могут привлекаться на срок до пяти лет включительно, с уплатой процентов по ставке не более 15% годовых по кредитам в долларах или евро и по ставке не более ставки рефинансирования ЦБ на дату заключения договора плюс 3% годовых - по кредитам в рублях.

Кроме того, акционеры одобрили договоры "Газпрома" со Сбербанком и РСХБ, каждый из которых предусматривает получение денежных средств на предельную сумму 1,5 миллиарда долларов или ее эквивалент в рублях или евро, а также с ВТБ - на сумму до 1 миллиарда долларов. Условия аналогичны кредиту ВЭБа, включая срок - до пяти лет.

В апреле сообщалось, что Сбербанк выдал "Газпрому" кредит на 3 миллиарда долларов на пять лет на покупку 20% акций "Газпром нефти" в рамках исполнения опциона о выкупе этого пакета у итальянской Eni. Сделка общей стоимостью 4,2 миллиарда евро была закрыта 24 апреля, в результате доля газового холдинга в "Газпром нефти" достигла 95,68%.

Кроме того, на собрании акционеры "Газпрома" одобрили договоры холдинга с Газпромбанком по привлечению 500 миллионов долларов на срок до пяти лет включительно, 25 миллиардов рублей - на срок не более 30 календарных дней.

Также в пятницу одобрены сделки "Газпрома" со Сбербанком по привлечению до 17 миллиардов рублей на срок не более 30 календарных дней, с ВТБ - по получению средств на предельную сумму 5 миллиардов рублей.