Почем "черное золото": цена нефти упала ниже $68 за баррель

Brent подешевел до $67,94 за баррель, WTI дешевел до $65,08 за баррель.

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на фоне общего ухудшения инвестиционных настроений на фондовых биржах по всему миру, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 13:45 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,93%, до 67,94 доллара за баррель, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,57%, до 65,08 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

"Снижение цен на нефть связано с общим ухудшением (инвестиционных - ред.) настроений... Глобальные фондовые рынки находятся под давлением, что подтверждает тот факт, что резкий рост цен в предыдущие недели был в основном обеспечен склонностью к риску у инвесторов", - приводит издание The Wall Street Journal мнение аналитика Commerzbank.

Резкая распродажа, которая началась на фондовых биржах в пятницу, продолжилась в понедельник на фоне ожиданий по ускорению инфляции в США, а также на фоне резкого роста доходности государственных облигаций.

При этом трейдеры продолжают опасаться роста добычи нефти в США. По данным нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, по итогам завершившейся 2 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть штук, или на 0,8%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок сократилось за ту же неделю на семь, или на 3,7%, до 181 единицы.

"Возможно, распродажа на рынках ценных бумаг была необходима для того, чтобы убедить нефтяных "быков" в том, что недавнее ралли (цен на нефть - ред.) недолговечно, особенно в свете потенциально перенасыщенного нефтью первого полугодия 2018 года", - добавляет в своем комментарии изданию аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).