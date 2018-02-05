Украина ищет партнера для управления ГТС - продлила срок приема заявок

На сегодня поиском потенциального партнера занимается правительство.

Украина продлила до начала марта срок приема заявок от международных газовых компаний, которые желают принять участие в конкурсе по отбору иностранного партнера для совместного управления украинской газотранспортной системой и сохранения уровня транзита российского газа.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

«Украина продлила срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС до 1 марта 2018 года», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал – «Оператор ГТС Украины».

Ранее в госхолдинге заявили, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера в ее управление необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а потом транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

В «Нафтогазе» ожидают завершить процесс отделения ГТС и привлечь к ее управлению иностранного партнера в 2018 году. В январе этого года Кабмин отстранил менеджмент «Нафтогаза» от процесса поиска партнера, включив в ответственную рабочую группу только главу наблюдательного совета компании Клэр Споттисвуд.