МЭА: мировое потребление нефти не восстановится до 2015 года

Мировое потребление нефти не восстановится до 2015 года. Об этом говорится в последнем докладе Международного энергетического агентства. Нефтяной кризис откладывается, но ненадолго.

Прежние прогнозы были пересмотрены в сторону заметного снижения. Раньше оценки были на уровне в 87 миллионов баррелей в день. По новым прогнозам потребление будет на 3 миллиона баррелей ниже. И самое главное - эта ситуация продлится по крайней мере вплоть до 2012 года. В целом за следующие несколько лет потребление нефти снизится более чем на 3 с половиной миллиарда баррелей. Общий объем добычи в странах, не входящих в ОПЕК, с 2008 по 2014 годы будет ниже на 450 миллионов баррелей. Лидировать по сокращению добычи будут Мексика и Россия. "Из-за текущей рецессии, после нескольких лет стабильного роста мирового спроса на нефть, мы видим признаки его серьезного снижения". Таков общий итог нового доклада Международного энергетического агентства. Подобные заявления вернут инвесторов, которые ожидали продолжения нефтяного ралли, с небес на землю. Вот что сообщил Business FM старший нефтяной аналитик банка BNP Paribas Гарри Чилингариан: "Макроэкономическая ситуация в мире все еще остается достаточно слабой. Спрос со стороны развитых стран заметно упал по сравнению с предыдущими годами. И Китай или Индия поодиночке или вместе не смогут возместить это снижение. В 2007 году, когда котировки нефти пошли выше 60 долларов за баррель и стали стабильно расти, темпы роста мировой экономики составляли 5 процентов. Сегодня мы слышим прогнозы о ценах в 80 долларов за баррель на конец года и это при том, что по последним оценкам, объем мирового ВВП сократится почти на 3% по сравнению с предыдущим годом".

Подобная скептическая точка зрения в последнее время набирает все больший вес. Рынок нефти стоит на пороге серьезной коррекции. Об этом говорит президент исследовательского агентства ClearView Energy Partners Кевин Бук: "Так называемый "подъем глобальной экономики", о котором говорят власти по всему миру, вызывает все больше и больше вопросов. Восстановление проходит при дальнейшем росте безработице и сокращении потребления нефти. Данные четко говорят нам: потребление бензина, керосина, и дистиллятов не увеличивается. Объем мирового спроса на эти продукты и на нефть в целом заметно меньше, чем в предыдущие годы. Если спрос останется на текущем уровне, то спекулятивный фактор в дальнейшем исчерпает себя и на конец года котировки опустятся до отметки в 55 долларов за баррель. При небольшом восстановлении экономики цены могут остаться на уровне в 70 долларов. Но, скорее всего, мы увидим первый вариант".

Кстати, новые прогнозы вышли с одной маленькой, но важной оговоркой. Они сбудутся, если мировая экономика будет развиваться по оптимистичному сценарию. Ежегодный рост мирового ВВП должен составить 5% в между 2012 и 14 годами. Но если восстановление затянется и темпы роста ВВП составят 3% или ниже, мировой спрос на нефть не достигнет докризисных уровней вплоть до 2015 года. В подобных условиях, у нефтяных компаний будет все меньше стимулов для инвестиций в разработку новых месторождений. А между тем, добыча по старым месторождениям в Северном море, Мексике и многих других странах уже сегодня снижается на глазах и не может выйти на запланированные показатели.

http://www.prime-tass.ru/Прайм-ТАСС