Возможный рост цен на газ для населения: эксперт рассказал о последствиях

По словам эксперта, рост стоимости газа для населения на 62% приведет к увеличению количества семей-субсидиантов с 9,6 до 11-12 млн. Таким образом, четыре из пяти украинских семей будут зависеть от помощи государства.

Рост стоимости природного газа для населения с 1 апреля этого года на 62% по сравнению с нынешней ценой приведет к увеличению количества семей-субсидиантов с 9,6 млн, зарегистрированных в 2017 году, до 11-12 млн.

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Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, комментируя опубликованную в СМИ информацию о том, что проект финансового плана национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» на 2018 год содержит положение о повышении на 62% цены газа для населения с 1 апреля.

«В прошлом году за субсидиями обратилось 9,6 млн семей. Если увеличить стоимость газа, то это обязательно повлечет за собой тарифы на централизованное отопление и стоимость газа для производства электроэнергии на теплоэлектростанциях. Вероятно, что при увеличении цены за субсидиями обратятся не 9,6 млн семей, а 11-12 млн семей», - сказал он.

По словам Сергиенко, долги населения за газ составляют наибольшую долю в структуре общей задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

«За прошлый год эта задолженность увеличилась вдвое. Очевидно, что население не способно платить по таким ценам», - отметил эксперт, добавив, что увеличение цены на 62% приведет к тому, что четыре из пяти украинских семей будут зависеть от помощи государства.

В пресс-службе «Нафтогаза» УНИАН сообщили, что финплан компании находится на этапе разработки и согласования с правительством, поэтому госхолдинг пока не может прокомментировать его составляющие.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в СМИ было опубликовано письмо Министерства финансов к Министерству экономического развития и торговли, в котором указываются ключевые показатели проекта финплана «Нафтогаза» на 2018 год.

В письме Минфина отмечается, что на сегодня действует цена 4 942 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, расходов на транспортировку и маржи облгаз-сбыта). Согласно проекту финплана, с 1 января эта цена должна вырасти на 17% (до 5776 грн за тыс. куб. м), с 1 апреля - до 8030 грн за тыс. куб. м (рост на 62% по сравнению с действующей ценой). Также предполагается рост цены с 1 октября 2018 года – до 8 530 грн за тыс. куб. м.

В своем письме Минфин обращает внимание на отсутствие экономических расчетов (с указанием себестоимости добычи газа), которые бы объясняли рост цен на газ с 1 апреля 2018 года. Также отсутствует анализ влияния роста цен на государственный бюджет.