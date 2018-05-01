ЕС поможет закачать газ, но не "на шару"…

И снова на повестке дня газовые разборки. На сей раз очень ответственно отнеслась к ситуации Еврокомиссия, видно свежо в памяти воспоминание о январских событиях. 30 июня она провела в Брюсселе первую международную экспертную встречу, на которой обсуждались проблемы поставок газа в Украину и его бесперебойного транзита в страны ЕС. В ней приняли участие заместители руководителей "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" Александр Медведев и Игорь Диденко, представители правительств Украины и России. Международные финансовые институты были представлены сотрудниками Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка. Европейских потребителей газа представили компании Ruhrgas, ENI, Gaz de France и другие. То есть, форум высшей категории.

А весь «сыр-бор» заварился из-за того, что Украина не может самостоятельно оплатить закачку газа в ПХГ. На этом - неплатежеспособности и выделении кредита - настаивает Россия. Правда, она каждый раз в преддверии оплаты полученного газа, перед каждым 7 числом месяца, подымает истерию, хотя Украина еще не разу не подводила – оплачивали все в срок и в полном объеме. За май мы рассчитались кредитом Ощадбанка Нафогазу, а конкретней – эмиссией. Поэтому вопрос оплаты напрягает. Видно с учетом вышесказанного 16 июня во время визита в Люксембург премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что Украина хочет получить коммерческий кредит в европейских банках на сумму более 4 млрд. долл. для обеспечения закачивания газа в ПХГ. По убеждению Юлии Владимировны, газ, который необходимо закачать до ноября текущего года, одинаково необходим как Европейскому Союзу как потребителю газа, так и России как поставщику и Украине как потребителю и транзитеру. Поэтому пусть тоже думают, где Украине взять деньги?...

Вторит ей и советник Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский: “Украинская сторона отстаивает кредитование, чтобы сейчас закачать столько газа, чтобы это был достаточный оборотный ресурс на ближайшие несколько лет”.

Но Еврокомиссия давно ищет выход из тупика. Ранее она предложила европейским компаниям купить российский газ и заплатить за его хранение в украинских ПХГ, обещая в ответ предоставить им разрешение продавать этот газ на спотовом рынке для покрытия расходов на хранение.

Б.Соколовский так прокомментировал этот вариант - должны рассмотреть специалисты. “Для Украины важно, чтобы это было наиболее выгодно для Украины и прозрачно, что очень важно - для всех других сторон”, - сказал он.

Между тем, «Нафтогаз» уже обращался в Кабмин с просьбой предоставить государственные гарантии для получения кредитов на сумму 15 млрд. грн. именно для закачки газа в ПХГ.

Просили о помощи и северную соседку. Правительство и "Нафтогаз" просили кредит все в том же объеме - 4,2 млрд. долл. для приобретения примерно 19,5 млрд. куб. м газа для последующей закачки в ПХГ(их общая вместимость составляет 32 млрд кубометров). Москва в одиночку предоставить такой кредит не готова и призывает Европу создать международный пул кредиторов. А президент Еврокомиссии Жозе Баррозу 19 июня по завершении заседания Европейского Совета заявил, что ЕС не может за Украину платить за газ. “У нас нет денег в бюджете”, - сказал он. “Эта проблема очень сложная, поскольку главное в этом – способность Украины платить за газ, которой она потребляет. Это не является сферой нашей ответственности”, - добавил Ж.Баррозу.

И пока все эти разговоры велись, ЕК сосредоточилась и все же решилась… После заседания 30 июня и.о. министра финансов Игорь Уманский заявил, что Еврокомиссия предлагает свой вариант разрешения ситуации. “Эти предложения сделаны не “Нафтогазу”, а всему государству Украина”, - уточнил он, добавив, что доложит подробности на ближайшем заседании Кабмина.

А вот чиновник, близкий к украинским участникам переговоров, заявил, что речь “идет о структурных реформах отрасли, которые, по мнению европейской стороны, должны улучшить прозрачность отрасли”. Он также отметил, что такой кредит может быть предоставлен европейскими финансовыми институтами при участии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Он считает маловероятным участие в таком консорциуме Международного валютного фонда или использование кредита МВФ для решения газовых проблем. “Обычно, кредиты МВФ направляются на поддержку платежного баланса, то есть, на увеличение золотовалютного запаса НБУ. Мы уже имели прецедент, когда половина кредита пошла на покрытие дефицита (бюджета – УНИАН)”, - сказал он.

В свою очередь представитель Еврокомиссии уточнил, что речь идет о предоставлении кредита Украине для решения проблемы поставок газа в зимний период. В то же время, отвечая на вопрос относительно суммы кредита, представитель Еврокомиссии отметил, что, скорее всего, речь идет о сумме меньше 4,2 млрд. долл. “Думаю, цифры будут намного меньше”, - сказал он. “Скорее всего - вдвое”, - добавил чиновник.

С ним полностью согласен независимый эксперт Александр Нарбут. 4,2 млрд. долларов технической помощи для оплаты российского газа аналитики из Евросоюза считают завышенной, потому, прогнозирует он, будут иметь место новые международные консультации.

Впрочем, ожидать от них чего-то оптимистичного Украине не стоит, считает эксперт: «В настоящее время Евросоюз стоит на перепутье, потому что нужно принимать какое-то решение. Ведь, с одной стороны, Баррозу взял на себя ответственность, а с другой – помогать «Газпрому» через «Нафтогаз» решать свои финансовые проблемы для Евросоюза является также малопривлекательным».

Нарбут в интервью «Немецкой волне» допустил, что какую-то символическую помощь украинская сторона таки получит от ЕС и международных финансовых институтов. По его мнению, в третьем транше МВФ будет выдвинуто дополнительное требование, чтобы эти деньги частично были направлены на обслуживание операций по импорту российского газа.

«Такое решение мы можем ожидать, но оно, скорее всего, не будет скорым. Обеспечит ли это решение в полной мере все средства, которые ищет премьер Тимошенко? Думаю, что нет. Она просто хочет покрыть все потребности «Нафтогаза» заранее до конца президентских гонок», - отмечает эксперт.

Но Россия все же надеется, что Украина получит недостающие деньги и при чем в ближайшее время, раньше, чем в сентябре. Заместитель председателя правления ОАО “Газпром” Александр Медведев после заседания заявил: “Мы слышали, что раньше сентября они (международные финансовые институты) не смогут, но сентябрь это немного поздно. Поэтому надеемся, что решения будут одобрены быстрее”. По его словам, период закачивания газа в ПХГ составляет с апреля по октябрь, а в ноябре, обычно, уже начинается отбор газа из хранилищ. Поэтом и надеется на скорейшее решение проблемы.

Кстати о критике кредитования газовой сферы. Народный депутат (Партия Регионов), министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Юрий Бойко отмечает: «Правительство Тимошенко продолжает практику сбора милостыни и от имени страны гастролирует по миру с протянутой рукой». Он подчеркивает, что практика привлечения кредитов под закачку газа ранее никогда не применялась Украиной.

«Как многолетний руководитель «Нафтогаза Украины» и Минтопэнерго, ответственно заявляю – никогда за 18 лет своей истории Украина не привлекала иностранных кредитов для закачки газа на зиму. «Благодаря» нынешнему правительству, подготовка Украины к отопительному сезону превратилась в проблему европейского масштаба», - считает Ю.Бойко.

Вот вроде и все новости на газовом поприще. Но очень хочется верить, что эти проблемные вопросы когда-нибудь себя исчерпают. И не стоит надеяться на «другой контракт». Подсадили нас на российскую газовую иглу всерьез и надолго. И хотя Президент неоднократно заявлял о необходимости пересмотреть контракты на поставку газа, а его окружение не раз нас успокаивало, что в принципе это возможно, российская сторона в лице Миллера четко заявила, что не видит оснований для пересмотра. Их нет и не будет… И это хорошо, что Европа, видя всю безысходность нашего положения, идет навстречу, не столько как спасатель, сколько как гарант благополучия населения еврозоны. Пусть даже так! Вот только 2009 годом все не заканчивается. И нам придется долги погашать. Но, кажется, при такой активной работе властей, мы еще не скоро сможем выбраться из кабалы, которую так быстро и активно в виде помощи предлагают экономически состоявшиеся страны, требуя взамен слишком многого…

И напоследок. Есть еще один вариант выхода – нужно диверсифицировать поставки газа. Вот как сделали Польша и Словакия, которые вдоволь наелись последствий январского очередного газового конфликта между Украиной и Россией. Так, польская национальная нефтегазовая компания PGNiG SA подписала в Катаре, который является третьей страной в мире по запасам газа, договор о поставках сжиженного газа в РП с 2014 года. Ну и пусть не с сегодняшнего дня, но все же шаги предприняты. Контракт с Qatargas Operating Company Ltd, предусматривающий ежегодную поставку около 1,5 млрд. кубометров газа в порт на Балтийском море, подписан на двадцать лет.

В польской компании оценили стоимость годового контракта в 550 млн. долларов, отметив, что точная цена поставляемого топлива будет определяться, согласно формуле, в основе которой - рыночная цена на нефть.

И еще один пример, словацкая SPP и германский E.ON Ruhrgas подписали контракт на поставку природного газа в Словакию из ФРГ. Поставки газа начнутся с 1 июля и составят 500 миллионов кубометров ежегодно. Контракт подписан сроком на 10 лет.

Какие же молодцы эти маленькие заложницы газовых разборок Украины и России. Неужели нам не надоело, будем одалживать и одалживать, а затем расплачиваться? Наверное, отдавать придется тем, что осталось, самым дорогим и чем в принципе пользоваться не научились – землей. Ничего, когда нашим украинским золотом рассчитаемся, нас научат и его ценить…

Оксана Павловская (УНИАН)