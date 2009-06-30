Херсонский НПЗ выиграл тендер на поставку в т.г. дизтоплива

ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» выиграло тендер госпредприятия материально-технического обеспечения ж/д транспорта «Укрзалізничпостач» на поставку дизельного топлива на 2009 год.

Об этом сказано в официальном объявлении предприятия, опубликованном в «Вестнике госзакупок» (№25 от 22 июня т.г.)

Согласно сообщению, предложение ЗАО «Херсонский НПЗ» было акцептировано 14 мая.

Стоимость контракта, заключенного 1 июня, составила 435 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Херсонской областной государственной администрации, ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» (ХНПЗ) в апреле завершило первый этап модернизации производства и готово к работе, однако запуск предприятия отложен на неопределенный срок.

Справка УНИАН. ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» – один из крупнейших НПЗ в Украине, основанный в 1938 году.

Предприятие относится к НПЗ, работающим по топливной схеме.

В 2005 году завод был остановлен для модернизации. На момент остановки технологическое оборудование Херсонского НПЗ обеспечивало глубину переработки сырой нефти около 48%. Выход светлых нефтепродуктов составлял порядка 45%.

При этом планировалось, что в 2009 году предприятие сможет переработать до 1 млн. тонн нефти. Также предполагался выпуск товарного бензина, бензина для нефтехимии, вакуумного газойля и битума.

В рамках подготовки Херсонского НПЗ к реконструкции в конце 2006-го – начале 2007 года было создано ЗАО "Херсонский нефтеперерабатывающий завод", учредителями которого выступили ООО НК "Альянс-Украина" и ОАО "Херсонский нефтеперерабатывающий комплекс".

В настоящее время предприятие контролируют структуры, аффилированные с группой компаний «Континиум» бизнесмена Игоря ЕРЕМЕЕВА.