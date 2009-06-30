Бойко: За 18 лет независимости газ под кредиты ни разу не закачивали

Практика привлечения кредитов под закачку газа ранее никогда не применялась Украиной. Об этом сегодня заявил народный депутат (Партия Регионов), министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Юрий Бойко, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Как многолетний руководитель «Нафтогаза Украины» и Минтопэнерго, ответственно заявляю – никогда за 18 лет своей истории Украина не привлекала иностранных кредитов для закачки газа на зиму. «Благодаря» нынешнему правительству, подготовка Украины к отопительному сезону превратилась в проблему европейского масштаба», - подчеркивает Ю.Бойко.

«Мы еще в январе предупреждали, что подписанные правительством газовые соглашения будут иметь катастрофические последствия для страны. К нашему мнению не прислушались. Сегодня правительство пожинает плоды своих ошибок. Это привело к очередному унижению нашей страны на международной арене», – сказал Ю.БОЙКО.

Ссылаясь на данные Секретариата Президента, он подчеркнул, что с начала года кредиторская задолженность «Нафтогаза Украины» выросла в 3 раза – с 26 до 74,2 млрд. грн. «Вот цена январских газовых контрактов», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Народный депутат также выразил мнение, что возможное предоставление европейского кредита под закачку газа ляжет на плечи следующих поколений украинцев.

«За недолгий период своей деятельности правительство ТИМОШЕНКО уже получило 8 миллиардов долларов кредита МВФ. Расходование кредита трудно назвать прозрачным. Тем не менее, на плечи каждого украинца возложили долг в 173 доллара. Сейчас возьмут еще кредит, еще догрузят среднестатистического украинца», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачкой газа в ПХГ предлагала выделить ей 4,2 млрд. долл. кредита. ЕК согласилась предоставить кредит. Его особенности еще не обнародовались.