Бойко: За 18 лет независимости газ под кредиты ни разу не закачивали
Коснется следующих поколений
Практика привлечения кредитов под закачку газа ранее никогда не применялась Украиной. Об этом сегодня заявил народный депутат (Партия Регионов), министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Юрий Бойко, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.
«Как многолетний руководитель «Нафтогаза Украины» и Минтопэнерго, ответственно заявляю – никогда за 18 лет своей истории Украина не привлекала иностранных кредитов для закачки газа на зиму. «Благодаря» нынешнему правительству, подготовка Украины к отопительному сезону превратилась в проблему европейского масштаба», - подчеркивает Ю.Бойко.
«Мы еще в январе предупреждали, что подписанные правительством газовые соглашения будут иметь катастрофические последствия для страны. К нашему мнению не прислушались. Сегодня правительство пожинает плоды своих ошибок. Это привело к очередному унижению нашей страны на международной арене», – сказал Ю.БОЙКО.
Ссылаясь на данные Секретариата Президента, он подчеркнул, что с начала года кредиторская задолженность «Нафтогаза Украины» выросла в 3 раза – с 26 до 74,2 млрд. грн. «Вот цена январских газовых контрактов», - подчеркнул Ю.БОЙКО.
Народный депутат также выразил мнение, что возможное предоставление европейского кредита под закачку газа ляжет на плечи следующих поколений украинцев.
«За недолгий период своей деятельности правительство ТИМОШЕНКО уже получило 8 миллиардов долларов кредита МВФ. Расходование кредита трудно назвать прозрачным. Тем не менее, на плечи каждого украинца возложили долг в 173 доллара. Сейчас возьмут еще кредит, еще догрузят среднестатистического украинца», - сказал Ю.БОЙКО.
Как сообщал УНИАН, 29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачкой газа в ПХГ предлагала выделить ей 4,2 млрд. долл. кредита. ЕК согласилась предоставить кредит. Его особенности еще не обнародовались.