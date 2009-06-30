Завтрашний аукцион по продаже 25% госакций "Полтаваоблэнерго" не состоится

Назначенные на завтра, 1 июля, повторные аукционные торги по продаже 25%-ного госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) вновь не состоятся из-за отсутствия заявок. Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, следующие торги по этому пакету будут проведены через неделю.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сообщил 29 июня журналистам, что Фонд пока не планирует снижать стартовую цену выставляемых на продажу госпакетов облэнерго.

Напомним, назначенные ранее аукционы по продаже 25%-ного госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета "Полтаваоблэнерго" была установлена на уровне 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат компании Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – Margaroza Commercіal Lіmіted (все – Кипр).

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".