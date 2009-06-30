«Захидэнерго» привлекло у «Ощадбанка» 80 млн. грн.

Киев. 30 июня. УНИАН. Энергогенерирующая компания ОАО «Захидэнерго» привлекла у ОАО «Ощадбанк» кредиты на общую сумму 80 млн. грн.

Об этом сказано в официальном сообщении компании, обнародованном в «Вестнике госзакупок» (№26 от 30 июня т.г.).

Согласно сообщению, кредиты привлечены по итогам проведения двух открытых торгов.

Договоры на предоставление услуг по кредитованию заключены 15 июня. По одному из них общая стоимость составила 62,293 млн. грн., по другому – 22,441 млн. грн.

ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность - 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции - 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины”. Еще на 10,64% акций выпущены ADR.

«Захидэнерго» завершило 2008 год с убытком 89,781 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составила 49,95 млн. грн.