ЕС может потребовать повышения в Украине внутренних цен на газ

Европейский Союз для выделения кредиту Украине может потребовать от правительства увеличить до рыночного уровня цены на газ для всех украинских потребителей.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в Польше выразила аналитик польского Центра восточных исследований (OSW) Анна ГУРСКАЯ.

По ее словам, она не владеет данными о конкретных предложениях Евросоюза Украине. А.ГУРСКАЯ заметила, что, скорее всего, речь идет в первую очередь о внедрении рыночных правил в газовой сфере в Украине.

«Нельзя исключать, что речь идет о переводе цен на рыночные принципы», - сказала она, комментируя вчерашнюю встречу представителей Украины, России, Еврокомиссии и международных финансовых институтов в Брюсселе, во время которой обсуждалась просьба Украины выделить около 4 млрд. долларов на обеспечение стабильных поставок газа в осенне-зимний период 2009-2010 годов.

«Финансирование газового монополиста из бюджета не является формой, которую одобрила бы Еврокомиссия», - добавила польский эксперт.

А.ГУРСКАЯ назвала ключевым реформирование газового сектора согласно европейским стандартам, которые Украина обязалась внедрить, подписывая в марте этого года совместную газовую декларацию с Евросоюзом.

Она напомнила, что, среди прочего, декларация предусматривает реорганизацию НАК «Нафтогаз Украины», из которой необходимо выделить отдельную компанию, занимающуюся транспортом газа, отдельную торговую фирму и еще одну, что будет заниматься добычей газа. Кроме этого, Украина должна сделать возможным доступ третьих компаний к национальному газовому рынку.

Эксперт заметила, что подобные условия выдвигает украинскому правительству Международный валютный фонд, который осенью прошлого года открыл для Украины кредитную линию на 16 млрд. долларов, 7,3 млрд. из которых уже перечислено.

А.ГУРСКАЯ признала, что украинское правительство, возглавляемое Юлией ТИМОШЕНКО, попытается отсрочить повышение цен, чтобы не портить избирательный рейтинг, но в действительности у него не будет другого выхода, и оно будет вынуждено рано или поздно это сделать.

«Правительство все же не будет иметь возможности маневра», - сказала эксперт, добавив, что сами украинцы в условиях кризиса с большим пониманием отнесутся к подорожанию газа.

По ее мнению, Еврокомиссия выделит Украине упоминавшиеся в СМИ около 2 млрд. дол. в обмен на одобрение соответствующей программы реформирования газового сектора.

Как считает А.ГУРСКАЯ, Еврокомиссия как рычаг давления на Украину может использовать газовую декларацию и новый договор о сотрудничестве, который готовится к подписанию.