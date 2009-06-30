«УкрГаз-Энерго» завершило 2008 г. с убытком 1,8 млрд. грн.

Совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» завершило 2008 год с чистым убытком 1,8 млрд. 810,193 млн. грн., тогда как за 2007 год чистая прибыль составляла 940,931 млн. грн. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в «Ведомостях ГКЦБФР».

В сообщении отмечается, что в 2008 году активы компании сократились на 20,6%, по сравнению с 2007 годом, до 8 млрд. 881,507 млн. грн.

Также в сообщении сказано, что стоимость чистых активов компании в 2008 году сократилась в 1 570 раз - с 1 млрд. 811,347 млн. грн. до 1,154 млн. грн.

Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.