«Донецкгортеплосеть» отремонтировала 9 котельных

Коммунально-коммерческое предприятие «Донецкгортеплосеть» за собственные средства в объеме 544,25 тыс. грн. произвело капитальный ремонт с реконструкцией девяти котельных.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба теплосети.

Согласно сообщению, кроме того, текущий профилактический ремонт прошли 57 котельных, на эти цели «Донецкгортеплосеть» потратила 589 тыс. грн.

При этом на предприятии подчеркнули, что обещанных бюджетных субвенций на модернизацию системы теплоснабжения до сих пор не поступило.

«У нас есть большие сомнения в том, что мы получим обещанные деньги из госбюджета. Государство и раньше не спешило выполнять свои обязательства в части финансирования программ энергосбережения и модернизации теплового хозяйства, сейчас – тем более, - отметил первый заместитель директора ККП «Донецкгортеплосеть» Александр СЕМЧЕНКО. - Соответственно, у нас есть только один источник средств – платежи населения».

Как сообщал УНИАН, убытки коммерческо-коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть» за 2008 год составили 28,7 млн. грн.