Иностранные нефтекомпании отказались от условий тендера в Ираке

Ряд иностранных нефтяных компаний, в том числе из Китая, США, Италии, Великобритании, Нидерландов и Южной Кореи, принимавшие участие в тендере на разработку нефтяных месторождений в Ираке, отказались от предложенных правительством этой страны условий, сообщает во вторник агентство Франс Пресс. Т

ак, китайские компании CNOOC и Sinopec хотели получать 25,4 доллара с каждого барреля нефти, добытой на месторождении Мейсан, однако правительство предлагало им только 2,3 доллара. Американский нефтяной гигант ConocoPhillips, подавший заявку на разработку нефтяного поля Бай Хассан, просил 26,7 доллара с барреля, однако власти Ирака готовы предложить компании лишь 4 доллара за каждый баррель добытой нефти. Позже свою заявку на разработку месторождения Зубейр, на которое претендует также российский "Газпром", отозвал консорциум с участием китайской Sinopec, итальянской Eni Medio Orient SpA, американской Occidental Petroleum и южнокорейской Korea Gas Corp. Консорциум просил 4,8 доллара за каждый баррель "черного золота", правительство же предлагало вдвое меньше. По той же причине свои предложения отозвали пять претендентов на разработку Западной Курны, в том числе американская ExxonMobil и англо-голландская Royal Dutch Shell.