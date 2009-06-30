Словак Петрич больше не претендует на пост гендиректора МАГАТЭ

Эрнест Петрич (Словения) снял свою кандидатуру на пост нового генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) всего за два дня до проведения специального заседания Совета управляющих по выборам главы МАГАТЭ, сообщает во вторник агентство Рейтер.

О своем решении агентству сообщил сам Петрич, занимавший в 2006-2007 годах пост председателя Совета управляющих Агентства, а ныне являющийся судьей конституционного Словении. "Сегодня я проинформирую председателя правления (Агентства) о том, что выбываю из выборного процесса", - сказал Петрич, кандидатура которого была выдвинута в апреле.

Таким образом, на должность главы Агентства будут претендовать четыре человека - Жан-Поль Понселе (Бельгия), Юкия Амано (Япония), Абдул Самад Минти (ЮАР) и Луис Эчаварри (Испания). Петрич выразил надежду, что его выход из предвыборной гонки поможет упростить процедуру выборов, и одному из кандидатов будет проще получить подавляющее большинство голосов. "Однако я опасаюсь, что на этой неделе этого снова не произойдет. Мы не продвигаемся к консенсусу", - сказал Петрич.

Ранее в июне было проведено так называемое "индикативное голосование", однако ни один из пяти кандидатов на пост гендиректора МАГАТЭ не набрал необходимых двух третей голосов Совета управляющих.

Как сообщил РИА Новости источник в МАГАТЭ, по итогам индикативного голосования лидировал постоянный представитель Японии при международных организациях в Вене Юкия Амано - в его поддержку было отдано 20 голосов членов Совета, в который входят представители 35 государств. Его коллега из ЮАР Абдул Самад Минти получил 11 голосов, и 4 голоса отошли к испанцу. Петрич набрал наименьшее число голосов. После этого было принято решение назначить специальное заседание Совета управляющих по выборам нового главы МАГАТЭ на 2-3 июля. Согласно процедуре, после выборов состоится назначение генерального директора. Затем кандидатура нового главы Агентства должна будет пройти утверждение генеральной конференцией МАГАТЭ, которая состоится 14-18 сентября в Вене.

Срок действия полномочий нынешнего главы МАГАТЭ Мохаммеда эль-Барадеи, который возглавляет Агентство с 1997 года, истекает в ноябре 2009 года. Ранее он объявил о намерении уйти в отставку после истечения срока полномочий. В 2005 году вместе с МАГАТЭ эль-Барадеи получил Нобелевскую премию мира за работу по предотвращению распространения ядерного оружия и обеспечению безопасности в области мирного использования атомной энергии.

В конце марта Совет управляющих уже пытался выбрать нового главу МАГАТЭ. Однако ни постоянный представитель Японии при международных организациях в Вене Юкия Амано, ни его коллега из ЮАР Абдул Самад Минти не смогли тогда набрать двух третей голосов. Наиболее высокого результата добился Амано - 22 голоса, однако этого недостаточно. После этого МАГАТЭ официально обратилось ко всем странам-членам Агентства с предложением выдвигать кандидатуры на пост генерального директора.