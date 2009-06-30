«Укринтерэнерго» законтрактует экспортный объем «Бурштынского энергоострова»

Госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» планирует законтрактовать весь объем «Бурштынского энергоострова» (550 МВт) для осуществления экспорта электроэнергии в адрес западных контрагентов до конца июля.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

По его словам, «Укринтерэнерго» уже подало соответствующую прогнозную заявку системному оператору НЭК «Укрэнерго» на контрактование всего экспортного потенциала в июле. При этом пресс-секретарь отметил, что окончательный график поставок в следующем месяце будет согласован между экспортером и оператором до пятницы, 3 июля.

Как сообщал УНИАН, «Укринтерэнерго» начало контрактовать весь объем острова с 15 июня т.г. До этого с начала июня, по информации Минтопэнерго, заявки «Укринтерэнерго» и фактически затребованная мощность не превышали 200 МВт.

Справка УНИАН. Украина осуществляет экспорт электроэнергии с «Бурштынского энергоострова» в Венгрию, Румынию и Словакию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

«Остров Бурштынской ТЭС» включает в себя Закарпатскую область, южную часть Львовской, западную часть Ивано-Франковской области. Собственное потребление «острова» в зимний период составляет 1050-1100 МВт. Покрытие нагрузки осуществляется в основном Бурштынской электростанцией, а также Калушской ТЭЦ (установленная мощность 200 МВт) и Теребля-Рикской ГЭС (27 МВт). Максимальная рабочая мощность электростанций «острова» - 1900-1940 Мвт. Экспортный потенциал "острова" на сегодня составляет 500-550 МВт. Внутренняя сеть «острова» сформирована линиями 110-400 кВ. Венгерское направление ЛЭП - 750 кВ «Западноукраинская-Альбертиша», 400 кВ «Мукачево-Шайосегед», 220 кВ «Мукачево-Кишварда», 220 кВ “Мукачево-Тисалек”. В Словакию - 400 кВ «Мукачево-Капушаны», в Румынию - 400кВ «Мукачево-Рошиор».