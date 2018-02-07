Цены на нефть растут за счет снижения запасов в США

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,76 процента до $67,37 за баррель.

Цены на нефть растут утром в среду при поддержке сокращения недельных запасов сырья в США, а также за счет восстановления внешних рынков.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,76 процента до $67,37 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,80 за баррель, что на 0,65 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США снизились на 1,1 миллиона баррелей до 418,4 миллиона за неделю к 2 февраля, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,2 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Минэнерго США, выходящая сегодня вечером.

Среди факторов давления на котировки аналитики по-прежнему называют ожидания дальнейшего роста производства сырья в США.

Управление энергетической информации (EIA) пересмотрело в сторону повышения прогноз объёма нефтедобычи в США в 2018-м и 2019 году. По расчётам ведомства, добыча вырастет до 10,59 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, а в 2019-м достигнет 11,18 миллиона баррелей в сутки.

Январский прогноз предполагал рост до 10,27 миллиона баррелей в сутки в 2018 году и 10,85 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.