Укрэнерго устраивают предложенные НКРЭКУ ставки RAB-регулирования

«Укрэнерго» при условии перехода на RAB-регулирование с нормой доходности 12,5% сможет привлекать кредитные средства и увеличить выплаты дивидендов в пользу государства.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» при условии перехода на RAB-регулирование с нормой доходности 12,5% сможет привлекать кредитные средства и увеличить выплаты дивидендов в пользу государства. Об этом отметил и.о. председателя правления компании Всеволод Ковальчук.

«Укрэнерго» ставка на новые, вновь созданные активы на уровне 12,5% процентов устраивает, потому что мы как государственная компания привлекаем финансовые ресурсы в 100% случаев у международных финансовых организаций под государственные гарантии. Соответственно, эта ставка является для нас абсолютно достаточной», - отметил руководитель.

Вместе с тем он отметил, что без госгарантий по такой нормы доходности привлекать кредитные средства было бы проблематично.

«Для того, чтобы стимулировать реальный приход новых инвестиций в энергетический сектор, ставка на новую базу активов должна быть однозначно выше, чем текущие ставки кредитов», -- сказал Ковальчук.

Вопрос ставки на старую базу активов он назвал дискуссионным, но приемлемым для «Укрэнерго».

«Учитывая, что мы есть собственность государства, и платим дивиденды в пользу государства, то автоматически следует, что значения любой ставки активов выше нуля даст дополнительный доход владельцу нашем. Соответственно, интересы государства как собственника однозначно – чем больше эта ставка, тем они будут в лучшем виде удовлетворены», -- отметил Ковальчук.

По его словам, Укрэнерго еще не приняло окончательного решения относительно даты перехода на RAB-регулирование.

«Ожидаем, как завершатся первые пилотные перевод для первых облэнерго, чем закончится дискуссия в отношении ставок. После этого будем принимать окончательное решение. В любом случае планируем переходить не позднее 1 января 2019 года. Но это наши планы, окончательное решение будет принимать регулятор», – сказал Ковальчук.

Он отметил, что в Укрэнерго есть достаточное количество утвержденных инвестиционных проектов, для финансирования которых могли бы быть использованы средства тарифа.

«Но в то же время у нас есть определенные организационные моменты например: НКРЭКУ закладывает определенные предохранители так, чтобы инвестпрограммы выполнялись и не было не использование средств по назначению, чтобы в предыдущем периоде до того, как компании перейдут на стимулирующее тарифообразование, они должны продемонстрировать показатель выполнения инвестпрограммы не ниже 99%. И этот показатель не выдерживается точно нашей компанией», – сказал он.

Ранее о переходе на RAB-регулирование заявили "Черниговоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Сумыоблэнерго". Также о соответствующих планах заявлял руководитель "Хмельницкоблэнерго" (контрольный пакет акций принадлежит государству).

Напомним, в "Урядовом курьере" было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление вступило в силу с 10 января.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестиции в новые активы) и так же 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).