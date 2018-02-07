Ривненская АЭС подключила к сети первый энергоблок

По состоянию на 8 часов 7 февраля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1660 МВт.

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети энергоблок №1, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"6 февраля 2018 года в 18:44 энергоблок №1 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети. Проводится набор мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не менялись и находятся в пределах действующих норм.

Согласно сообщению, по состоянию на 8 часов 7 февраля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1660 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжаются 62-е сутки планово-предупредительного ремонта. Выполняется ремонт оборудования третьего канала системы безопасности. Все работы проводятся согласно графику.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.