"Нафтогаз" дал прогноз с какими запасами газа Украина закончит отопительный сезон

В госкомпании прогнозируют, что Украина выйдет из отопительного сезона 2017/2018 годов с запасами газа в ПХГ в объеме 8-9 миллиардов кубометров.

Украина выйдет из отопительного сезона 2017/2018 годов ориентировочно с запасами газа в отечественных подземных хранилищах газа (ПХГ) в объеме 8-9 миллиардов кубометров, сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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"Если погода будет такая, как мы ожидаем, то мы выйдем (из отопительного сезона – УНИАН) в промежутке 8-9 миллиардов кубометров газа в хранилищах", - сказал Коболев.

Он также отметил, что в феврале 2018 года "Нафтогаз" не импортирует газ, импорт осуществляют только частные компании.

"У нас есть запасы, которые мы закупили летом по хорошей цене", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубометров.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 миллиарда кубометров газа.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 27 января по 3 февраля сократились на 4,3%, или на 557 миллиона кубометров, до 12,269 миллиарда кубометров с 12,826 миллиарда кубометров.