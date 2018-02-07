Стокгольмский арбитраж вынесет решение по транзиту газа в конце февраля – Коболев

Согласно транзитному контракту, который был заключен в 2009 году, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубов газа в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" требует в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма вынесет решение по делу между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз" и российским газовым монополистом "Газпром" по контракту на транзит газа в конце февраля, сообщил журналистам глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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"У нас недавно была коммуникация с трибуналом (Стокгольмским арбитражем – УНИАН). Сейчас, как нам известно, трибунал пишет окончательное решение. Нам сообщили, что до конца февраля, то есть до 28 февраля, мы должны получить решение по транзиту", - сказал он.

При этом Коболев озвучил дополнительную информацию, отметив что ожидания по решению позитивные.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 доллара за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов.

Согласно транзитному контракту, который был заключен в 2009 году, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" требует в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.