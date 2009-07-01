Мировые цены на нефть упали

Цены на нефть на мировых рынках во вторник понизились на фоне падения в США индекса потребительского доверия в мае, которое вызвало обеспокоенность инвесторов по поводу возможного восстановления национальной экономики, сообщает РИА Новости.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 1,69 доллара - до 69,30 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,60 доллара - до 69,89 долларов за баррель.