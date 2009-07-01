В России повышена экспортная пошлина на нефть

Пошлина на вывоз сырой нефти из России с 1 июля 2009 года вырастет до 212,6 доллара со 152,8 доллара за тонну, соответствующее постановление подписал 26 июня премьер-министр России Владимир Путин, сообщает РИА Новости..

Пошлина на светлые нефтепродукты при этом повышается до 155,5 доллара против 115,2 доллара за тонну с 1 июня. Экспортная пошлина на темные нефтепродукты увеличивается до 83,8 доллара за тонну с 62,1 доллара за тонну.

С 1 марта в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне около 43 долларов за баррель впервые за четыре месяца ставка экспортной пошлины на российскую нефть повысилась до 115,3 доллара за тонну, однако с 1 апреля она снова была снижена - до 110 долларов, а в мае - опять повышена.

Правительство РФ осенью 2008 года приняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты из-за продолжающегося снижения мировых цен на нефть. Так, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца в целях более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые до этого потеряли из-за высокой пошлины около 7 миллиардов долларов.