RAB-регулирование повысит привлекательность госпакетов акций облэнерго при приватизации – ЕБРР

Петров отметила, что в мире существуют различные подходы как к ставкам нормы доходности, так и к оценке активов энергокомпаний.

Введение RAB-регулирования способно повысить привлекательность госпакетов акций облэнерго, запланированных к приватизации в 2018 г.

Такое мнение высказала заместитель директора представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марина Петров, передает "Энергореформа".

«RAB-регулирование однозначно является прогрессивной методикой установления тарифа и, более того, в рамках приватизации активов в энергетическом секторе мы всегда поддерживали идею, что RAB-регулирование сделает эти активы более привлекательными», – отметила представитель ЕБРР.

Вместе с тем Марина Петров отметила, что это обязательное, но не единственное условие для проведения успешной приватизации энергоактивов. Среди других условий – правильная организация конкурса и открытый диалог с инвесторами.

На вопрос об оценке методики RAB-регулирования, предложенной НКРЭКУ, Марина Петров заметила, что в мире существуют различные подходы как к ставкам нормы доходности, так и к оценке активов энергокомпаний.

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«Стратегически переходна RAB-регулирование однозначно нужен, но из-за того, что не было уделено достаточно внимания популяризации данного подхода к установлению тарифов на стадии его подготовки, возникает недоверие и дискуссии уже после одобрения новой методологии» - сказала М.Петров.

Представитель ЕБРР выразила озабоченность тем фактом, что ряд компаний могут быть не готовы к быстрому переходу на стимулирующее регулирование ввиду отсутствия разработанных инвестиционных проектов и неготовности осваивать большие объемы средств, которые будут поступать от тарифа.

«Не является секретом, что в течение долгих лет в энергетический сектор вкладывалось недостаточно средств и у многих на сегодняшний день отсутствуют качественно подготовленные инвестиционные программы», – пояснила М. Петров.

Как сообщалось, энергоснабжающие компании «Черниговоблэнерго», «Львивоблэнерго», «Прикарпаттяоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Винницаоблэнерго» планируют перейти на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование) с 1 апреля 2018 года.

НЭК «Укрэнерго» планирует перейти на стимулирующее тарифообразование с 2019 г.

Нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование) вступила в силу с 11-12 января 2018 года.