Американская Oracle усилила санкции против нефтегазового сектора России - СМИ

Компания является вторым в мире после Microsoft крупнейшим производителем программного обеспечения и крупным поставщиком серверного оборудования.

Американская корпорация Oracle ужесточила условия предоставления своих продуктов (программного обеспечения) и услуг для российских клиентов, работающих в нефтегазовом секторе, и включенных в санкционный список США, пишет Коммерсант со ссылкой на письмо компании от 12 января текущего года.

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Oracle является вторым в мире после компании Microsoft крупнейшим производителем программного обеспечения для компаний и крупным поставщиком серверного оборудования.

Корпорация предупредила клиентов из числа российского бизнеса о соблюдении новых санкционных требований властей Соединенных Штатов, которые направлены на заказчиков нефтегазового сектора российской экономики.

Речь идет о запрете на предоставление, экспорт либо реэкспорт товаров, услуг и технологий в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи и сланцевых проектов, которые имеют потенциал нефтедобычи в случае, если в них вовлечены лица или лицо, подпадающее под действие директивы №4.