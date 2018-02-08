Американская Oracle усилила санкции против нефтегазового сектора России - СМИ

09:02, 08 февраля 2018
Энергетика
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REUTERS

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Oracle является вторым в мире после компании Microsoft крупнейшим производителем программного обеспечения для компаний и крупным поставщиком серверного оборудования.

Корпорация предупредила клиентов из числа российского бизнеса о соблюдении новых санкционных требований властей Соединенных Штатов, которые направлены на заказчиков нефтегазового сектора российской экономики.

Речь идет о запрете на предоставление, экспорт либо реэкспорт товаров, услуг и технологий в поддержку глубоководной и арктической шельфовой разведки, добычи и сланцевых проектов, которые имеют потенциал нефтедобычи в случае, если в них вовлечены лица или лицо, подпадающее под действие директивы №4.

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Теги: #санкции США против России#сырьевая обреченность