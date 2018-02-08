Хмельницкая АЭС подключила к сети первый энергоблок

Энергоблок подключен к сети после завершения капитального планового ремонта.

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", 7 февраля подключила к сети энергоблок №1 после завершения капитального планового ремонта, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"7 февраля 2018 года в 16:55 энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к сети после завершения капитального планового ремонта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 8 утра 8 февраля энергоблок №1 Хмельницкой АЭС работает на мощности 825 МВт. Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС работает на мощности 1007 МВт.

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.