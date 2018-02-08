Украина увеличила импорт нефтепродуктов почти на четверть

По итогам первого месяца 2018 года было импортировано нефтепродуктов на 344,1 миллиона долларов.

Украина в январе 2018 года импортировала нефтепродуктов на 344,1 миллиона долларов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Росии в денежном выражении составил 146 миллионов долларов (42,43% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 130,958 миллиона долларов (38%), из Литвы – 37 миллионов долларов (доля 10,76%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов почти на 30,1 миллиона долларов.

В натуральном выражении импорт нефтепродуктов в Украину в январе составил 570,685 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов.

В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 миллиарда долларов (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%), из Литвы – 469,4 миллиона долларов (11,3%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 588,9 миллиарда долларов.