Украина увеличила расходы на импорт угля почти в два раза - более половины купила у России

Импорт угля из России в денежном выражении составил 170,579 млн долл., из США – 91,017 млн долл., из Канады – 13,1 млн долл.

Украина в январе 2018 года увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 281,161 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе являлись Россия, США и Канада.

Импорт угля из России в денежном выражении составил 170,579 млн долл. (60,67% от расходов на импорт твердого топлива), из США – 91,017 млн долл. (32,37%), из Канады – 13,1 млн долл. (4,66%). На другие страны пришлось 6,465 млн долл.

Экспорт каменного угля и антрацита в январе составил почти 7,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита в 1,87 раза по сравнению с 2016 годом – до 2,744 млрд долл. с 1,467 млрд долл.

В прошлом году две крупнейшие генерирующие компании, которые потребляют энергетический уголь, законтрактовали и наладили поставки антрацита из ЮАР (ДТЭК), а также из США («Центрэнерго»). При этом ДТЭК импортирует из США уголь газовых марок.