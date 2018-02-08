"Укрэнерго" закупит трансформаторы у компании Григоришина на сотни миллионов гривень без конкуренции

"Укрэнерго" обьяснило проведение тендера без конкуренции техническими причинами.

Госкомпания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы Украины, заключила договор с предприятием "Запорожтрансформатор" (принадлежит российскому бизнесмену Константину Григоришину) на закупку трансформаторов общей стоимостью 330,806 миллиона гривень, что на 1,7% меньше ожидаемой стоимости.

Читайте такжеСкандально известного бизнесмена Григоришина обвиняют в сотрудничестве с "ЛНР" - СМИ

Соответствующий договор от 16 января опубликован в системе электронных закупок Prozorro. Согласно договору, "Запорожтрансформатор" должен поставить новое оборудование на подстанцию "Днепровская" не позднее первого июля 2018 года.

При этом данный тендер был проведен по переговорной процедуре. "Условие применения переговорной процедуры закупки в соответствии с п.2 части второй статьи 35 Закона Украины "О публичных закупках", а именно: отсутствие конкуренции (в том числе по техническим причинам) на соответствующем рынке, вследствие чего договор о закупке может быть заключен только с одним поставщиком, при отсутствии при этом альтернативы", - сказано в сообщении "Укрэнерго" на сайте Prozorro.

Как сообщал УНИАН, в середине 2015 года "Укрэнерго" объявило тендер на закупку трансформаторов на 2 миллиарда гривень. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие "Запорожтрансформатор", подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

В начале октября 2015 года генерального директора "Укрэнерго" Юрия Касича отстранили от должности руководителя "Укрэнерго", исполняющим обязанности главы компании назначили Всеволода Ковальчука.

После ряда скандалов СМИ и заявлений чиновников, 8 февраля 2016 года тендер на закупку трансформаторов все же состоялся. В нем принимало участие несколько европейских и корейских производителей. В результате "Запорожтрансформатор" предложил наименьшую цену - 928,59 миллиона гривень.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

"Запорожтрансформатор" входит в группу "Энергетический стандарт" Константина Григоришина и является одним из крупнейших в мире изготовителей трансформаторного оборудования. Предприятие производит силовые трансформаторы, электрические реакторы, системы мониторинга трансформаторов.