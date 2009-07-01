Белоруссия повысила ставку экспортной пошлины на нефть

Белоруссия с сегодняшнего дня повысила ставку экспортной пошлины на сырую нефть с $152,8 до $212,6 доллара за 1 тонну, сообщает Газета.Ру.

В соответствие с постановлением белорусского правительства, возросли также экспортные пошлины на нефтепродукты. Так, пошлина на светлые нефтепродукты теперь составит $155,5 за тонну против прежних $115,2, на темные нефтепродукты - $83,8 против $62,1 за тонну.

В аппарате правительства пояснили, что, повышая пошлины, белорусское правительство преследует цель унификации тарифов на экспорт нефти и нефтепродуктов с Россией, которая с 1 июля также увеличила экспортные пошлины. Данное решение белорусского правительства согласуется с подписанным ранее в Москве белорусско- российским межправительственным соглашением о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.