Гройсман о газе: в этом отопительном сезоне не подорожает, дальше – "справедливый подход"

По словам премьера, урегулирование цены на газ является одним из требований Международного валютного фонда.

Кабинет министров Украины не будет повышать цену на газ в текущем отопительном сезоне, однако находится в диалоге с Международным валютным фондом о дальнейшем урегулировании цены на газ, которое должно учитывать полную социальную защиту граждан.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов.

«Я сказал об этом, и хочу подчеркнуть, что в этом отопительном сезоне цены на газ повышены не будут. Мы действительно сейчас находимся в диалоге с Международным валютным фондом. Урегулирование цены на газ является одним из требований Международного валютного фонда. Я говорю о двух вещах: во-первых, это должен быть абсолютно справедливый подход, а с другой стороны - этот подход должен полностью обеспечить социальную защиту украинцев. Эти два условия являются крайне важными для принятия последующих решений», - сказал премьер.

При этом глава правительства отметил, что переговоры с МВФ, в том числе по вопросу цены на газ, не будут легкими.

«Я не помню в своей жизни легких переговоров. Переговоры всегда сложные. Но очень важно, чтобы в этих переговорах мы находили понимание и компромисс. Я на это настроен. Я настроен позитивно, я настроен на продолжение сотрудничества, я настроен на качественную защиту украинских граждан», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Петра Порошенко, правительство Украины готово урегулировать цену на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

Установление рыночной цены на газ является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и МВФ.

24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.