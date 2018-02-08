Газопровод в обход Украины "Турецкий поток" подорожал для "Газпрома"

Российский монополист повысил оценку стоимости "Турецкого потока" до 7 миллиардов евро.

Российский газовый монополист "Газпром" повысил оценку стоимости "Турецкого потока" до 7 миллиардов евро с 6 миллиардов, на первом этапе профинансирует проект из своего бюджета, затем возможен выпуск проектных облигаций.

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Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов, передает Прайм.

"Предварительно мы говорили, что стоимость его строительства может составить порядка шести миллиардов долларов. Сейчас мы оцениваем где-то порядка семи миллиардов долларов", - сказал Круглов, выступая на дне инвестора "Газпрома".

"Также мы не исключаем возможность проектного финансирования, но, хочу сказать, что исходя из существующей реальности, в которой мы живем и работаем, скорее всего "Турецкий поток" будет изначально профинансирован из бюджета "Газпрома" и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций, как это произошло с "Северным потоком-1", - добавил он.

Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что продолжение "Турецкого потока" на территории ЕС будет реализовано европейскими операторами ГТС в полном соответствии с правилами Еврокомиссии. "Реализация сухопутной части "Турецкого потока", второй нитки, будет реализована в полном соответствии с нормами Европейской комиссии, и будет реализовываться газотранспортными операторами европейских государств", - сказал Медведев.

При этом топ-менеджеры "Газпрома" отказались комментировать маршрут строительства сухопутного продолжения второй нитки "Турецкого потока" в Европе. "Что касается перспектив и направления поставок, так же, как упоминалось в ходе доклада, по первой нитке газ будет поставляться в Турцию, а по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Более детально мы этот вопрос на текущий момент комментировать не будем", - сказал начальник управления долгосрочных программ развития "Газпрома" Кирилл Полоус.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Инвестиции "Газпрома" в проект в 2017 году составили 92,8 миллиарда рублей. Ранее компания сообщала, что "Газпром" в 2018 году планирует увеличить почти в два раза инвестиции в строительство "Турецкого потока" по сравнению с 2017 годом - до 182,4 миллиарда рублей.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию - 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.