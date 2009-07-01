Тимошенко: правительство обеспечит расчеты за газ

Тема расчетов за российский газ будет использоваться в президентской избирательной кампании.

Выборы Президента Украины назначены на 17 января 2010 года, в них намерены принять премьер Юлия Тимошенко, лидер Партии регионов Виктор Янукович, нынешний Президент Виктор Ющенко, спикер парламента Владимир Литвин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в интервью журналистам.

"Я понимаю истерическое настроение всего политикума перед президентскими выборами, но то, что касается обеспечения Украины природным газом, расчетов за природный газ - и далее правительство будет осуществлять четко, успешно и день в день", - сказала Тимошенко, посоветовав журналистам "не обращать внимание на истерики политиков".

Ю.ТИМОШЕНКО призвала не обращать внимания «на истерики политиков сегодня в государстве», поскольку они считают, «что истерики им добавляют рейтинги на президентских выборах».

Ссылаясь на свой опыт в политике, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «политические истерики еще ни одному кандидату в президенты не добавили ни одного процента».

Она отметила, что сегодня правительственная команда работает «в очень тяжелых условиях, в условиях крайнего политического кризиса, который создан искусственно, в условиях крайнего финансово-экономического мирового кризиса».

«Но мы удерживаем страну в стабильном режиме и не допустим расшатывания экономической и финансовой ситуации», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.